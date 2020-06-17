Правила пользования такси в Азербайджане в период пандемии

Если в такси не более двух человек, то они могут сесть только на заднее сиденье, сказала Trend завсектором по связям с общественностью Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.

По ее словам, структура проинформировала об этом водителей такси: "Некоторые водители оповестили нас о случаях, когда пассажиры настаивают на том, чтобы сесть впереди. Поэтому заявляем, что в случае наличия 1-2 пассажиров, садиться на переднее сиденье автомобиля не разрешается. В связи с этим мы дали поручения водителям такси. Это ограничение останется в силе до неопределенного времени. На передние сиденья такси будут наклеены наклейки об этом. В период пандемии в такси установлены прозрачные перегородки для того, чтобы соблюдались правила изоляции между пассажирами и водителем".

Аллахъярова добавила, что в исключительных случаях, если от одной семьи едут два пассажира, то с соблюдением медицинских правил один из них может сесть рядом с водителем: "Исключение может быть в том случае, когда трое из одной семьи обязательно должны куда-то ехать. Тогда двое из них могут сесть назад, а один - вперед. Но у всех должны быть перчатки, маски и контакт сведен к нулю".