Клинический медицинский центр № 1 отведен для лечения больных коронавирусом

Клинический медицинский центр № 1 приостановил прием пациентов.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главврач центра Адалет Дадашов.

Он сообщил, что согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров Центр полностью отведен для лечения больных коронавирусом.

"В центре уже начался перевод пациентов в другие больницы. Больные, состояние которых оценивается как хорошее, выписаны на амбулаторное лечение, а тяжело больные переведены в Республиканскую клиническую больницу № 1 и Объединенную городскую больницу № 6 имени А. Меликова.

Процесс перевода больных завершится сегодня. С завтрашнего дня в центре будут лечиться только больные коронавирусом", - добавил Дадашов.