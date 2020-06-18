"Почти у всех зараженных коронавирусом поражено более половины легких"

Врач физиотерапевт-реабилитолог Центрального таможенного госпиталя Саида Керимова в настоящее время работает не по специальности. Госпиталь перешел на режим лечения коронавирусных больных, и доктор Керимова, как и многие другие врачи этого учреждения, оказалась в эпицентре борьбы с пандемией.

Выкроив несколько минут между дежурствами, Керимова рассказала Day.Az, как работают сегодня врачи, что им приходится видеть и что переживать. Этот рассказ должен стать напоминанием каждому о серьезности и реальности угрозы и о необходимости принимать меры, чтобы не оказаться среди пациентов коронавирусных больниц. Хотя бы ради своих близких, хотя бы ради врачей, которые рискуют каждый день, спасая ваши жизни и забывая о собственной.

"На данный момент я работаю с людьми, зараженными COVID-19. Это очень сложный этап для меня, так как по своей специальности я впервые сталкиваюсь с подобными пациентами. Вопрос тут не только в прямом риске, которому мы, медики, подвергаемся, - рассказывает Саида Керимова. - Есть и другие проблемы. Я думаю, тот, кто работал часами в защитном костюме, маске и очках, хорошо поймет, о чем я. Ремни очков и масок режут нос и уши, иногда кажется, что ты сам начинаешь задыхаться. В костюме нельзя ни пить, ни есть, нельзя прикасаться к лицу. Это физическая проблема, которую ощущает врач, и это очень тяжело, поверьте.

Пациенты, которые получают лечение на этаже, где я работаю, практически все тяжелые. Практически у всех пневмония, как минимум, захватившая половину легких. Как правило, есть температура, кашель, одышка. Но есть пациенты, у которых этих симптомов почти нет, но все равно легкие поражены, и в любой момент кто-то из них может начать задыхаться. Есть и особо сложные пациенты, с сопутствующими онкологическими, сердечными и другими заболеваниями. Они, конечно, тяжелее всего переносят инфекцию. Трудно сбить температуру, лечение постоянно корректируется кардиологами и другими специалистами.

Ситуация действительно очень тяжелая. Многие до сих пор не верят в само существование вируса, беспечно разгуливают толпами, постят новости и видео конспирологического содержания. Но факт остается фактом - люди реально поступают в тяжелом состоянии, с пневмонией, которая развивается непонятно по каким законам - иногда совсем без температуры, без кашля. Это реально ужасно!

К сожалению, не только люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые поражаются коронавирусом. Есть молодые пациенты, не имеющие других жалоб, они то стабильны, то начинают задыхаться. По нескольку раз за день мы консультируемся с реаниматологами, решаются вопросы подключения пациентов к ИВЛ. За состоянием больных круглосуточно наблюдают врачи.

Наши реаниматологи и врачи скорой помощи работают в еще более жестком режиме.

После смены все расходятся выжатые, со следами от очков и масок, оставив еще один тяжелый день позади. Звоним домой детям, близким. А через несколько часов опять в смену.

Врачам очень нелегко, нагрузка на нас - и физическая, и психологическая - колоссальная. Спасибо руководству медслужбы и госпиталя, которое старается обеспечить более комфортные условия работы врачам. Они постоянно с нами на связи.

Хочу сказать еще вот о чем. Месяц назад у меня вся лента пестрила сообщениями от иностранных коллег о подобной ситуации. Это все мне казалось какой-то дикой параллельной реальностью. А сегодня все это происходит у нас.

Раньше соцсети были полны шуток про карантин и вирус, многие относились к этой угрозе несерьезно. Сейчас же практически каждый день кто-то пишет, спрашивают о состоянии родственников и друзей. Я думаю, все население должно быть максимально ответственным. Берегите себя и своих близких, носите маски, мойте руки, избегайте скопления людей. Ситуация не должна выйти из-под контроля, иначе последствия будут очень печальными", - сказала Керимова.

Лейла Таривердиева