В Азербайджане выявлено 329 новых случаев заражения коронавирусом, 127 вылечившихся, 7 скончались

В Азербайджане выявлено 329 новых случаев заражения коронавирусом, 127 пациентов вылечились и были выписаны домой, 7 скончались.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлен 10 991 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 6 075, скончались 133 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 4 783 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 397 399 тестов.