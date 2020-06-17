Коронавирус - это ощутимая болезнь, от которой страдаешь

У каждого человека должна быть культура не только общения, мысли, поведения, но и правил поведения в экстремальных ситуациях, в частности, в период пандемии коронавируса, сказал Trend вылечившийся от коронавируса азербайджанский поэт Шахрияр Дель Гарани (Гаджизаде), который в данное время проходит амбулаторное лечение, передает Day.Az.

"Коронавирус - это реальность, а не миф, в который одни могут верить, а другие - нет. Это ощутимая болезнь, от которой страдаешь, борешься и в итоге либо вылечиваешься, либо умираешь. Все зависит от организма и методов лечения, тем более вакцина еще не изобретена.

Касаемо неверия в существование инфекции, в мире миллиарды придерживаются определенного религиозного вероисповедания. Кто-то может сказать верующему в церкви, синагоге или мечети "Почему ты здесь молишься?"? То есть, никто никому не мешает и все друг друга уважают. Самое высшее право человека в мире - это свобода и никто не может ее отнять. Я, например, боюсь заболеть, причинить страдания близким и родным, поэтому думаю о себе и о них. Если кто-то не верит - это его дело, но все должны уважать друг друга. Это говорит об элементарной культуре отношений между людьми. Тем более не требуется ничего сверхъественного, соблюдение карантина - это же не решение сложной математической формулы или физической задачи. Что здесь может быть непонятного? Носите маски, используйте дезинфицирующие средства, соблюдайте социальную дистанцию - вот и все!", - отметил Шахрияр Дель Гарани.

Шахрияр Дель Гарани также поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня - 17 июня - в Азербайджане.

"Выражаю сердечную признательность всем врачам, которые вылечили меня от этой страшной болезни. На протяжении десяти дней я был в трех больницах и видел своими глазами героизм наших врачей. Желаю нашим врачам всех благ, дальнейшего повышения профессионализма, больше достойных работников для медицинской отрасли страны, чтобы все наши граждане лечились на родине, а не уезжали в другие страны. Отныне я спокоен, что могу доверить свою жизнь нашим врачам. Как гражданин, я испытываю гордость в связи с этим!", - подытожил он.