https://news.day.az/society/1245315.html В Баку Mercedes врезался в столб, есть погибший
В Баку Mercedes врезался в столб, есть погибший
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории поселка Говсан Сураханского района водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление и врезался в столб.
В результате водитель скончался на месте происшествия, а пассажир Фаррухзаде Фазиль Рашид оглу (1992 г.р.) был госпитализирован.
Расследование продолжается.
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