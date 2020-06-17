В Баку Mercedes врезался в столб, есть погибший

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории поселка Говсан Сураханского района водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление и врезался в столб.

В результате водитель скончался на месте происшествия, а пассажир Фаррухзаде Фазиль Рашид оглу (1992 г.р.) был госпитализирован.

Расследование продолжается.