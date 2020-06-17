В Баку из Москвы вернулись еще 152 гражданина

В соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, национальный авиаперевозчик Азербайджана 17 июня выполнил еще один чартерный рейс из Москвы в Баку.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", этим рейсом на родину вернулись 152 гражданина Азербайджана.

После прибытия в столицу пассажиры рейса были помещены на карантин.