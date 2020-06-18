Сегодня пройдут очередные выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены на базе общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщает Day.Az, экзамены пройдут 18-19 июня в 38 городах и районах республики. На сегодняшних экзаменах предусмотрено участие 24312 человек.

Экзамены начинаются в 11:00. Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.

Учащиеся (абитуриенты) при входе должны предоставить удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье.

Декларацию о здоровье можно распечатать на официальном сайте ГЭЦ, ее необходимо заверить подписью абитуриента.

Отметим, что с целью минимизирования контактов между участниками экзамена определены различные часы пропуска в здание (время указано на пропускном листе каждого учащегося (абитуриента)).

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (полностью закрыв область носа, рта и подбородка). Снимать маску запрещено, и она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.

Напомним, что для проведения экзаменов 18 и 19 июня в 38 городах и районах выделены 209 зданий, 3443 экзаменационных зала, 209 общих руководителей экзаменов, 559 руководителей экзаменов, 4474 преподавателя-контролера и 418 других сотрудников.