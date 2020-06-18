https://news.day.az/society/1245413.html Список больниц, отведенных для борьбы с коронавирусом в Азербайджане
Список больниц, отведенных для борьбы с коронавирусом в Азербайджане
Обнародован список больниц особого режима, в которых будут проходить лечение больные коронавирусом.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, это следующие больницы:
Научно-Исследовательский Институт медицинской реабилитации
Объединенная городская больница номер 26
Клинический медицинский центр
Больница "Azərsu Tikinti"
Гёйчайская ЦРБ
Сальянская ЦРБ
Хызинская ЦРБ
Гусарская ЦРБ
Уджарская ЦРБ
Саатлинская ЦРБ
Зардабская ЦРБ
Гянджинская железнодорожная больница.
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