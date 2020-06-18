Состояние Бахрама Багирзаде остается стабильно тяжелым.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель по лечебной работе Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

По словам врача, в течение последних суток серьезных изменений в состоянии Б.Багирзаде не произошло. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО. Лечение продолжается.