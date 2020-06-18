https://news.day.az/society/1245449.html Авария на водопроводе в Баку - ФОТО
Авария на водопроводе в Баку - ФОТО
На улице Мехмандарова, 68 в поселке "Старый Гюнешли" в Хатаинском районе Баку произошла авария на водопроводе, сообщили в четверг Day.Az в ОАО "Азерсу".
В результате аварии прекращено водоснабжение нескольких домов.
На месте происшествия работает аварийная бригада, осуществляются работы по устранению его последствий.
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