Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к населению, рекомендовав совершать онлайн-покупки, передает Day.Az.

"Отдавайте предпочтение виртуальным встречам с друзьями и родными. Не отправляйтесь в места массового скопления людей без особой необходимости. Тем самым вы посодействуете предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны", - отметили в TƏBİB.