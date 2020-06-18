https://news.day.az/society/1245461.html TƏBİB обратилось к населению
TƏBİB обратилось к населению
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к населению, рекомендовав совершать онлайн-покупки, передает Day.Az.
"Отдавайте предпочтение виртуальным встречам с друзьями и родными. Не отправляйтесь в места массового скопления людей без особой необходимости. Тем самым вы посодействуете предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны", - отметили в TƏBİB.
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