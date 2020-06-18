В Азербайджане 25 сотрудников министерства заразились коронавирусом

На сегодняшний день COVID-19 выявлен у 25 сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил завотделом по связям с общественностью и коммуникациям ведомства Фазиль Талыбов.

По его словам, их состояние оценивается как стабильное, лечение продолжается. Параллельно продолжаются серьезные профилактические мероприятия по защите сотрудников министерства от вируса.

Ведомство также призывает всех строго следовать рекомендациям соответствующих учреждений и превратить в повседневную привычку меры по изоляции и гигиены, применяемые для защиты от коронавируса.