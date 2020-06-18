https://news.day.az/society/1245481.html Сотрудник "Азеригаз" наказан за нарушение карантина
Сотрудник "Азеригаз" наказан за нарушение карантина
За безответственное поведение в осуществлении мер защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19) в период пандемии начальник отдела по контролю безопасности, экологии и качества Бакинского регионального департамента по продаже газа ПО "Азеригаз" освобожден от должности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сообщили в Объединении, он понижен в должности и назначен мастером Службы вызовов №1 call-центра "104" Ремонтно-строительного управления.
Руководство ПО "Азеригаз" еще раз заявляет, что любой сотрудник, нарушающий требования и правила в период пандемии, будет жестко наказан.
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