Сотрудник "Азеригаз" наказан за нарушение карантина

За безответственное поведение в осуществлении мер защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19) в период пандемии начальник отдела по контролю безопасности, экологии и качества Бакинского регионального департамента по продаже газа ПО "Азеригаз" освобожден от должности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщили в Объединении, он понижен в должности и назначен мастером Службы вызовов №1 call-центра "104" Ремонтно-строительного управления.

Руководство ПО "Азеригаз" еще раз заявляет, что любой сотрудник, нарушающий требования и правила в период пандемии, будет жестко наказан.