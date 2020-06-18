В Баку будет ветрено

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, умеренный северный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На Абшеронском полуострове ночью температура воздуха составит 21-24, днем - 30-35, в Баку ночью - 22-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22, южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в ряде горных районов ожидаются кратковременные грозовые дожди и град. Утром в горах туман, местами усиливающийся западный ветер.

Ночью - 20-25, днем - 35-39, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеозависимых лиц.