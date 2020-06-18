В Бадамдаре реализуют проект по предотвращению оползней

"В течение длительного времени на склонах в Бадамдаре проводятся исследования с участием руководства Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и специалистов. В исследованиях принимают участие также специалисты Министерства экологии и природных ресурсов, республиканского Центра сейсмологической службы НАНА и японских компаний".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сказал заместитель руководителя Государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве МЧС Тайяр Гусейнли.

Он отметил, что после исследований результаты были изучены, институт "Аzərinşaatlayihə" Государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве совместно с японскими компаниями разработал план комплексных мероприятий: "Реализация проекта уже начата. Проект будет поэтапным. Пока мы находимся на верхней части склона. Здесь предусмотрено бурение 3 дренажных колодцев, глубина каждого 30, диаметр - 3,5 метра, расстояние между ними - 42-50 метров. Цель - отвод вод, заполнивших склон. В конце будут проведены работы по озеленению".

Замначальника добавил, что строительные работы ведут местные компании: "Ввиду закрытия границ японские специалисты консультируют в режиме онлайн".