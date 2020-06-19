Ни одна страна в мире не отреагировала на пандемию так четко, как Азербайджан

В Азербайджане вновь ужесточен карантинный режим. Это было ожидаемо. Значительная часть граждан страны так и не вняла призывам соблюдать меры безопасности, и, как результат, резко подскочила статистика заболеваемости. Чтобы избежать коллапса системы здравоохранения и предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, было принято решение вновь ввести режим особого карантина, потому что иначе призвать население к серьезному отношению к угрозе было просто невозможно. В данном случае никаких претензий к государству быть не может - оно сделало и делает все от него зависящее.

"Азербайджанское государство действительно показало себя в период пандемии с самой лучшей стороны. Принятые ранее и введенные накануне меры борьбы с распространением инфекции могут только приветствоваться", - сказал в беседе с Day.Az доктор медицинских наук, профессор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева, заслуженный врач республики Расим Гаджиев.

Пандемии особо опасных инфекций, как правило, приходят каждые 100 лет и всегда неожиданно. Последняя самая опасная инфекция гриппа ("испанка") была почти 100 лет назад и унесла около 50 миллионов жизней. Люди, пережившие эту пандемию, давно умерли. О ней забыли. Только сейчас мы начинаем заново осмысливать факты, на которые раньше совершенно не обращали внимания.

Коронавирус нового типа COVID-19 тоже стал для человечества неожиданностью. Одной из отличительных особенностей нынешней пандемии является фантастическая скорость заражения. Примером может служить лайнер Diamond Princess, на котором, несмотря на карантин, в течение нескольких дней заразилось до 700 человек.

Уже с самого начала было известно, что молодые люди легче переносят это заболевание, а пожилые чаще всего тяжело. Смертность от этого заболевания по данным разных стран составляла от 1,9% до 8%. Даже если взять 2% смертности, то количество умерших во всем мире могло бы составлять 50 млн человек. И это при условии своевременно оказанной помощи в случае необходимости ИВЛ.

В настоящее время коронавирусом в мире заразились более 8 миллионов. А если бы за несколько месяцев заразился миллиард, о какой помощи могла бы идти речь? Вся мировая система здравоохранения была бы в коллапсе. Это мы видели на примере Италии, Испании, которые запоздали с введением карантина. В больницах пациенты лежали в коридорах, не хватало ИВЛ, не хватало медикаментов. Помощь оказывали только относительно молодым пациентам. Мало того, мировая система здравоохранения была настолько парализована, что пациенты с другой патологией - сердечно-сосудистой, онкологической и т.д. лишались своевременного лечения. Таким образом, количество реальных смертей оказывалось гораздо больше.

Поэтому я испытываю удовлетворение, видя, как быстро азербайджанское государство отреагировало на вирусную угрозу и своевременно ввело карантин. По инициативе Президента Ильхама Алиева в течение короткого времени были построены заводы по производству медицинских масок, оборудованы новые больницы модульного типа, способные принимать коронавирусных больных. Все в мире восхищались скоростью постройки больниц в Китае. В такие же сроки были построены и наши больницы. Мне кажется, ни одна страна, за исключением Китая, так быстро и четко не отреагировала на возникшую ситуацию.

Очень четко проводятся брифинги Оперативного штаба при Кабинете министров и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана TƏBİB по текущей ситуации в стране. Граждане подробно информируются о количестве зараженных пациентов, об умерших, о принимаемых санитарно-эпидемиологических мерах, ведется просветительская работа на каналах местного телевидения и в СМИ.

Далеко не все отреагировали так четко, как Азербайджан. В США, считающихся самой развитой страной, живут мои друзья, бывшие мои одногруппники, с которыми вместе учились когда-то в Мединституте. Сейчас они работают врачами в Нью-Йорке. Один из них был в самом эпицентре лечебно-медицинской работы, связанной с COVID-19, сам переболел коронавирусом.

По его рассказам, первоначально у медиков не было даже обычных масок, а свои защитные костюмы они стирали сами. Я постоянно с ним созванивался, беспокоился о его здоровье. Теперь, когда он выздоровел и чудом выкарабкался из того ада, в котором пребывал чуть ли не месяц, он говорит, что они внимательно следят за ситуацией в родном Азербайджане и восторгаются теми мероприятиями, которые слаженно и с умом проводятся здесь, у нас, по сдерживанию коронавируса. И все это осуществляется под чутким руководством главы государства.

Я хотел бы коснуться еще одной темы. К сожалению, пандемия коронавируса выявила еще одну - пандемию невежества. Невежество наблюдается во всем мире. Как медик могу утверждать, что 80% статей в социальных сетях относительно пандемии - это фейк. Чего только там не пишут. Например, о якобы искусственной природе коронавируса. Это совершенно неправдоподобно. COVID-19 отличается от предшественника на 4% нуклеотидов, а если учесть синонимичные замены, то их 17%. Это очень-очень много и никакая лаборатория не в состоянии подобного сделать. Говорят также, что не надо носить маски, рассказывают об опасности 5G Интернета, о вреде вакцин, о каком-то чипировании, фейковости пандемии.

Знаете, когда я узнал из СМИ о тяжелом состоянии известного и любимого бакинцами КВН-щика Бахрама Багирзаде, мне было очень плохо. Все мы переживаем за него, желаем скорого выздоровления. И мне очень неприятно видеть, как какие-то люди в соцсетях позволяют себе сомневаться в реальности его заболевания. Это просто непорядочно...

Разумные люди, понимающие всю опасность новой инфекции, всеми силами поддерживают меры, принимаемые государством, поскольку все шаги, предпринятые до сих пор в борьбе с коронавирусом, абсолютно правильные. Наше государство сегодня, как огромный лайнер спокойно движется по правильному курсу, защищая свой народ от пандемии, спасая принимаемыми мерами даже тех, кто до сих пор не носят маски в общественных местах и умудряются верить во всякую чушь.

Кстати, судя по сообщениям в мировых СМИ, найдено настоящее средство от коронавируса. Это всем известный препарат Дексаметазон. Я, как врач, всегда был противником приема антибиотиков при гриппе и других вирусных заболеваниях, так как они разрушают нашу нормальную микрофлору. Касается это и коронавируса. Как выяснили ученые, на 7-8 день болезни можно сделать одну или две инъекции Дексаметазона и это резко снизит вероятность летального исхода у больного.

Меня, как врача, это сообщение заинтересовало. Думаю, это очень хорошая новость.

Лейла Таривердиева