Перестрелка на азербайджано-иранской границе

На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент, есть погибший.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 17 июня 2020 года примерно в 21:40 на территории пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск ГПС недалеко от села Кюрюндж Джалилабадского района трое неизвестных пытались нарушить государственную границу в направлении Азербайджанской Республики со стороны Исламской Республики Иран. Пограничный наряд заметил, что нарушители границы вооружены, у одного из них имелся при себе большой мешок, предположительно с наркотиками.

Пограничная застава была поднята по команде "В ружье!", о происшествии было сообщено иранским пограничникам. Пограничный наряд отдал приказ "Стой!" и открыл предупредительный огонь в воздух. Однако нарушители границы не подчинились приказу и открыли огонь по пограничному наряду из автоматического оружия и ружья марки "Винчестер".

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О государственной границе Азербайджанской Республики" пограничный наряд применил оружие, один из нарушителей получил ранения и утонул в реке Болгарчай при попытке бегства в направлении Ирана. Тело нарушителя было извлечено из воды иранскими пограничниками. Другие нарушители бежали обратно через лес в темное время суток и были задержаны иранскими пограничниками.

На месте происшествия состоялась встреча пограничных представителей Азербайджана и Ирана.

В настоящее время сотрудники пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск ГПС и военной прокуратуры Лянкярана проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия.