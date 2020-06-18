Опубликовано завтрашнее расписание программы "Время урока для абитуриентов"

Министерство образования Азербайджана объявило расписание передачи "Время урока для абитуриентов" на 19 июня, которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət (Культура).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в данном формате телеуроки будут транслироваться до 17 июля.

В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об обобщениях, анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданиях, способах решения комплексных задач, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.