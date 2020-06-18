https://news.day.az/society/1245584.html В Гяндже выявлен рыбный цех, работающий в антисанитарных условиях - ФОТО
В Гяндже выявлен рыбный цех, работающий в антисанитарных условиях - ФОТО
Агентство пищевой безопасности провело рейд на коптильном предприятии, незаконно функционирующем в Гяндже, и принадлежащем Салманову Фуаду Джамиль оглу, сообщает Trend со ссылкой на Агентство.
В ходе рейда выяснилось, что цех не отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил. Ванны, используемые для мытья сырья, не очищаются, рыба солится и содержится в грязной и непригодной посуде.
В рамках требований законодательства работа цеха была приостановлена.
Было утилизировано 145 кг засоленной рыбы, 100 кг рыбы, готовой к переработке, и 55 кг рыбной продукции, непригодной для потребления.
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