В Гяндже выявлен рыбный цех, работающий в антисанитарных условиях

Агентство пищевой безопасности провело рейд на коптильном предприятии, незаконно функционирующем в Гяндже, и принадлежащем Салманову Фуаду Джамиль оглу, сообщает Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе рейда выяснилось, что цех не отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил. Ванны, используемые для мытья сырья, не очищаются, рыба солится и содержится в грязной и непригодной посуде.

В рамках требований законодательства работа цеха была приостановлена.

Было утилизировано 145 кг засоленной рыбы, 100 кг рыбы, готовой к переработке, и 55 кг рыбной продукции, непригодной для потребления.