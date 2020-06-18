В Азербайджане подготовлен проект о порядке абилитации лиц с инвалидностью, который находится на стадии согласования, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В проекте, подготовленном согласно п. 10.6 закона "О правах лиц с инвалидностью", регулируются отношения по максимальному развитию существующего потенциала лиц с инвалидностью (абилитация), расширению возможностей для их свободного проживания.

Абилитационные меры в проекте подготовлены и утверждены Медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при минтруда.

В сообщении говорится, что в течение 10 рабочих дней после назначения инвалидности лицо, имеющее инвалидность, или его законный представитель информируется (по телефону или другим средствам связи) о дате и времени подготовки мер абилитации.

В случае, если лицо с инвалидностью не может прийти, то абилитация проводится по месту его проживания. При этом учитываются и мнения лиц с инвалидностью и их законных представителей.

Подготовленные меры абилитации вносятся в централизованную электронно-информационную систему министерства.

Меры абилитации пересматриваются раз в год для лиц с инвалидностью, и один раз в 6 месяцев в отношении детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.