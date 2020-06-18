https://news.day.az/society/1245608.html В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 117 вылечившихся, 6 скончались
В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 117 вылечившихся, 6 скончались
В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 117 вылечившихся, 6 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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