https://news.day.az/society/1245614.html Вниманию тех, кто хочет поехать в регионы в период жесткого карантина
Вниманию тех, кто хочет поехать в регионы в период жесткого карантина
Водители, выезжающие в регионы по грунтовым дорогам во время жестких карантинных дней, будут выявлены и привлечены к ответственности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qazet.az, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев.
Кямран Алиев отметил, что будут приняты специальные меры, если будет принято решение о жестком карантине.
Отвечая на вопрос о тех, кто подкупил полицию, К.Алиев сказал, что зафиксированного факта нет: "Мы сообщили об этом. Все пишут и говорят, что платят. Если такой момент имеет место, дайте нам знать. Будут приняты меры".
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