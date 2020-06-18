Вниманию тех, кто хочет поехать в регионы в период жесткого карантина

Водители, выезжающие в регионы по грунтовым дорогам во время жестких карантинных дней, будут выявлены и привлечены к ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qazet.az, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев.

Кямран Алиев отметил, что будут приняты специальные меры, если будет принято решение о жестком карантине.

Отвечая на вопрос о тех, кто подкупил полицию, К.Алиев сказал, что зафиксированного факта нет: "Мы сообщили об этом. Все пишут и говорят, что платят. Если такой момент имеет место, дайте нам знать. Будут приняты меры".