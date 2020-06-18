В Азербайджане выявлены грубые нарушения в 184 объектах общепита

Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело рейд в 182 объектах общепита и 223 продовольственных магазинах (всего 405) в Баку и регионах страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Владельцам объектов предпринимательства были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даны указания для обязательного исполнения и просветительские рекомендации.

В 184 из этих объектов были выявлены факты несоблюдения и грубого нарушения ряда правил, исходящих из методических указаний, утвержденных решением Кабмина.

В связи с выявленными фактами в отношении этих предприятий были предприняты административные меры в рамках законодательства Азербайджана.

В Баку среди них: Halal süfrə, маркет Ballı, кафе, принадлежащее физическому лицу Халиловой Товуз Кязым гызы, кафе Şuşa и Ocaq, маркеты Yuva, Dondurma и Əli.

В районах и других городах страны это: центр отдыха Caspian Breeze, ряд магазинов по продаже мяса, работа ряда которых прекращена, маркеты, продовольственные магазины, столовые, рестораны и кафе.