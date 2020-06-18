https://news.day.az/society/1245634.html В Азербайджане продлен карантинный режим
В Азербайджане продлен карантинный режим
"Эпидемиологическая ситуация в стране исследована".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.
Л.Абдуллаева отметила, что принято решение о продлении карантинного режима в стране до 1 августа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре