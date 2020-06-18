В Азербайджане продлен карантинный режим

"Эпидемиологическая ситуация в стране исследована".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

Л.Абдуллаева отметила, что принято решение о продлении карантинного режима в стране до 1 августа.