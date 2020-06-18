https://news.day.az/society/1245638.html Оперштаб объявил, какие объекты не будут работать в Баку и других городах - во время карантина
Оперштаб объявил, какие объекты не будут работать в Баку и других городах - во время карантина
Приостанавливается работа торговых центров, ресторанов и кафе, салонов красоты и парикмахерских.
Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре