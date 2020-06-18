Оперштаб объявил, какие объекты не будут работать в Баку и других городах

Приостанавливается работа торговых центров, ресторанов и кафе, салонов красоты и парикмахерских.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров.

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