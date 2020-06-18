https://news.day.az/society/1245641.html В Азербайжане вновь вступят в силу SMS-разрешения
В Азербайжане вновь вступят в силу SMS-разрешения
В Азербайжане вновь вступят в силу SMS-разрешения.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
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