В Азербайжане вновь вступят в силу SMS-разрешения

В Азербайжане вновь вступят в силу SMS-разрешения.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

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