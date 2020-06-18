Людям старше 65-ти лет в период специального карантина будет разрешено покидать дома

В период специального двухнедельного карантина, который вводится в Азербайджане с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля, в отличие от предыдущего периода не будет запрещено покидать дома.

Как передает Day.Az, об этом было заявлено на проходящем в настоящее время брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отмечено, что будет остановлена деятельность парикмахерских, объектов общественного питания, салонов красоты, музеев, торговых центров. Также вновь вводится система SMS-разрешений для выхода на улицу. В период жесткого карантина будет продолжать работать метро, будут открыт доступ в парки.

Напомним, что в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже, Евлахе, Масаллы и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля введут специальный карантинный режим.