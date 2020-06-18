https://news.day.az/society/1245643.html В Баку и других городах закрываются парикмахерские и салоны красоты - СРОКИ
В Баку и других городах закрываются парикмахерские и салоны красоты - СРОКИ
В Баку и других городах закрываются парикмахерские и салоны красоты.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
Напомним, что в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже, Евлахе, Масаллы и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится специальный карантинный режим.
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