В Баку и других городах закрываются парикмахерские и салоны красоты.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Напомним, что в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже, Евлахе, Масаллы и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится специальный карантинный режим.