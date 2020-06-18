https://news.day.az/society/1245644.html Во время двухнедельного специального карантинного режима Бакинский метрополитен будет работать
Во время двухнедельного специального карантинного режима Бакинский метрополитен будет работать
"В расположенных в оранжевой зоне Абшеронском районе, Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы и Джалилабаде будет применен двухнедельный специальный карантинный режим".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что вновь вступят в силу прежние запреты, однако Бакметрополитен будет работать. Также будет открыт вход в парки и бульвары.
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