Во время двухнедельного специального карантинного режима Бакинский метрополитен будет работать

"В расположенных в оранжевой зоне Абшеронском районе, Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы и Джалилабаде будет применен двухнедельный специальный карантинный режим".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что вновь вступят в силу прежние запреты, однако Бакметрополитен будет работать. Также будет открыт вход в парки и бульвары.