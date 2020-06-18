Глава TƏBİB о борьбе с коронавирусом: У нас есть варианты А, В и С
"Ввести жесткий карантин нас заставила сложившаяся эпидемиологическая ситуация", - заявил на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.
По словам Байрамлы, в мире в настоящее время наблюдается рост заболеваемости. Не лучшая ситуация сложилась и в Азербайджане, сказал Байрамлы, отметив при этом, что "у нас имеются варианты А, В и С".
Говоря о жестком карантине последних двух недель, глава TƏBİB подчеркнул, что этот метод также взят из международного опыта и позволяет выигрывать время для принятия долгосрочных мер.
Председатель Правления TƏBİB сообщил, что в больницах было приготовлено 7 тысяч коек для лечения инфицированных коронавирусом, но на сегодня уже имеется около 5 тысяч больных, и процесс заражения идет быстрыми темпами, в то время как разница между заболевшими и выздоровевшими растет.
В этих условиях на медицинские учреждения ложится большой груз, сказал Рамин Байрамлы.
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