Массовые сборища на похоронах мешают правительству бороться с пандемией

"Все еще наблюдаются случаи массовых сборищ для участия в траурных церемониях".

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он подчеркнул, что правительство принимает все необходимые меры для предотвращения распространения COVİD-19, однако, к сожалению, есть граждане, не соблюдающие правила, установленные Оперативным штабом. В том числе, в том, что касается запрета на проведение массовых траурных церемоний.