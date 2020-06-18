Выпускные и приемные экзамены в Азербайджане снова откладываются

Выпускные и приемные экзамены, назначенные на 24-25 июня, переносятся на другое время.

Об этом сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

По ее словам, в период действия специального карантинного режима экзамены проведены не будут.

"Возможно, что экзамены будут проведены только на территории Нахчыванской Автономной Области. Министерство образования и Государственный экзаменационный центр на следующей неделе предпримут в этом направлении соответствующие шаги", - сказала Абдуллаева.