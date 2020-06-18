Азербайджан продлил сроки закрытия границ

"Государственные границы до 1 августа будут закрыты".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева:

"Несмотря, на особый карантинный режим, продолжаются меры по возвращению наших граждан в Азербайджана на основе двусторонних соглашений. Даже 17-18 июня наши граждане специальными рейсами были возвращены из Турции. Было выдвинуто требование о том, чтобы возвращающиеся граждане проходили тест на коронавирус за 48 часов до вылета, и эта практика будет продолжена до 1 августа на основе двусторонних соглашений с государствами".