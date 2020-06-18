Рашад Махмудов: Пока есть инфекция, Бахраму Багирзаде трансплантацию сделать невозможно

"Пока есть инфекция, Бахраму Багирзаде невозможно сделать трансплантацию".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал медицинский эксперт Оперштаба, заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Рашад Махмудов.

Р.Махмудов сказал, что в мире нет практики трансплантации зараженному пациенту: "Вопрос трансплантации может быть предметом обсуждения после выздоровления".