https://news.day.az/society/1245671.html В дни специального карантинного режима будет работать общественный транспорт
В дни специального карантинного режима будет работать общественный транспорт
"Работники частных и государственных организаций смогут использовать личные автомобили".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.
Л.Абдуллаева отметила, что этот вопрос обсуждался в Оперативном штабе и завтра будет предоставлена информация. Она также добавила, что в дни особого карантинного режима наряду с метро будут работать и другие виды общественного транспорта.
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