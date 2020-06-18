В дни специального карантинного режима будет работать общественный транспорт

"Работники частных и государственных организаций смогут использовать личные автомобили".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

Л.Абдуллаева отметила, что этот вопрос обсуждался в Оперативном штабе и завтра будет предоставлена информация. Она также добавила, что в дни особого карантинного режима наряду с метро будут работать и другие виды общественного транспорта.