https://news.day.az/society/1245674.html Названа себестоимость теста на коронавирус
Названа себестоимость теста на коронавирус
"В настоящее время около 25 лабораторий проводят тесты на коронавирус".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р. Байрамлы отметил, что в стране достаточно запасов тестов: "Тесты приобретены в соответствии с правилами тендера. Все приобретенные тесты производства Германии. Себестоимость теста составляет около 40 манатов. Сюда не включен труд специалистов".
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