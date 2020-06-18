Названа себестоимость теста на коронавирус

"В настоящее время около 25 лабораторий проводят тесты на коронавирус".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р. Байрамлы отметил, что в стране достаточно запасов тестов: "Тесты приобретены в соответствии с правилами тендера. Все приобретенные тесты производства Германии. Себестоимость теста составляет около 40 манатов. Сюда не включен труд специалистов".