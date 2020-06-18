AZAL 20 июня совершит два дополнительных рейса в Нахчыван

20 июня "Азербайджанские Авиалинии" совершат дополнительные рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

На эти рейсы будут допущены только пассажиры, которые смогли зарегистрироваться в постоянном Представительстве Нахчыванской Автономной Республики в Баку.



На основе списка, составленного Представительством, сотрудники колл-центра свяжутся с пассажирами и предоставят ссылки для оплаты стоимости авиабилета, а также проинформируют о том, где 19 июня в течение дня можно будет пройти тестирование на COVID-19.



По новым правилам на рейсы AZAL допускаются только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и получившие негативный результат. Для пассажиров из/в Нахчыван тестирование проводится на бесплатной основе.