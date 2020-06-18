В Азербайджан завезено свыше 10 тыс. тестов для выявления антител к коронавирусу

В Азербайджан завезено свыше 10 тысяч тестов для выявления антител к коронавирусу.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает Day.Az.

По его словам, этот процесс продолжается.

"В первую очередь проводится скрининг среди лиц, перенесших заболевание. На основе анализа результатов скрининга будет продолжена работа по выявлению иммунного ответа инфицированных и подготовке паспорта COVİD-19", - сказал Байрамлы.