https://news.day.az/society/1245741.html В Баку пройдут усиленные дезинфекционные работы - Дата
В Баку пройдут усиленные дезинфекционные работы - Дата
С утра 21 июня на главных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и его поселках в очередной раз будут проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.
Об этом сообщили в Исполнительной власти города Баку, передает Day.Az.
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