В Баку пройдут усиленные дезинфекционные работы

С утра 21 июня на главных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и его поселках в очередной раз будут проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.

Об этом сообщили в Исполнительной власти города Баку, передает Day.Az.