https://news.day.az/society/1245742.html В Гейгеле ВАЗ насмерть сбил пешехода
В Гейгеле ВАЗ насмерть сбил пешехода
В Гейгельском районе минувшим вечером насмерть сбит пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Балчылы.
По сообщению, автомобиль марки ВАЗ-2106 сбил переходившего дорогу Физули Аскерова Гашам оглу 1984 г.р.
Мужчина скончался от травм по дороге в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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