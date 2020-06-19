В Гейгеле ВАЗ насмерть сбил пешехода

В Гейгельском районе минувшим вечером насмерть сбит пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Балчылы.  

По сообщению, автомобиль марки ВАЗ-2106 сбил переходившего дорогу Физули Аскерова Гашам оглу 1984 г.р.

Мужчина скончался от травм по дороге в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.