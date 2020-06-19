В Азербайджане оштрафованы лица, вывозившие песок с побережья Каспия

Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов о вывозе песка с побережья Каспия в поселке Гёрадиль, была расследована на месте, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе расследования было установлено, что вечером на побережье дачного массива Гёрадиль в KAMAZ ( госномер 01-CC-277) грузится песок.

По факту в отношении нарушителей закона - жителей Абшеронского района Сабухи Годжаева и Ахмеда Мамедова был составлен протокол, и они были оштрафованы на 3 764 маната.

В Исполнительную власть Бинагадинского района и Управление полиции было направлено письмо о том, чтобы территория контролировалась, и не допускался незаконный вывоз песка.