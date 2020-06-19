"Азеришыг" будет работать в усиленном режиме - в период специального карантина
С 21 июня по 5 июля ОАО "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АО.
Для бесперебойного электроснабжения потребителей в дни ужесточенного карантина осуществлены все упреждающие технические и организационные меры.
Для оперативного устранения возможных аварий по всей стране работают оперативные аварийные службы.
В дни жесткого карантина абоненты могут платить за использованную электроэнергию, не выходя из дома, в онлайн-режиме на сайте azərişıq.az.
Пользователям Smart-счетчиков рекомендуется заранее пополнить баланс.
В случае возможных неисправностей просьба звонить в Службу "199", которая работает круглосуточно.
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