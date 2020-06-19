В Азербайджане определяется национальный администратор доменов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение в первом чтении был вынесен вопрос о поправке в закон "О телекоммуникациях", сообщает в пятницу .

В закон предлагается включить два пункта - 1.0.20 и 7.10-1.

Пункт 1.0.20 будет в следующей редакции:

"1.0.20. национальный администратор доменных названий "az" - полномочное лицо, осуществляющее администрирование доменных названий в высокоуровневой доменной зоне с кодом страны".

Пункт 7.10-1 вносится в следующей редакции:

"7.10-1. регистрация доменных названий в высокоуровневой доменной зоне с кодом страны "az" и сумма оплаты по их техническому обслуживанию устанавливаются национальным администратором доменных названий с согласования со структурой при соответствующем органе исполнительной власти".