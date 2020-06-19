Прием документов в Академию МЧС временно приостановлен

В соответствии с решением оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики в течение срока действия ограничений прием документов в Академию Министерства по чрезвычайным ситуациям временно приостанавливается.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в МЧС.

Дополнительная информация о возобновлении приема документов и продолжении процедуры отбора будет предоставлена.