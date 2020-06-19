Бакинский центр профобразования ежедневно производит 50 тыс. масок

В рамках проекта, реализуемого совместно Бакинским государственным центром профобразования по туризму и социальным услугам и ООО Save Tekstil, в Центре ежедневно производится 50 тысяч масок, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.

Для увеличения производственной мощности из Турции и Китая дополнительно было завезено и установлено 10 единиц нового оборудования. Около 20 выпускников Центра, которые учатся по разным специальностям и привлечены к производственному процессу, работают в двухдневной смене, что обеспечивает беспрерывный производственный процесс.

В сравнении с первоначальным периодом ежедневная производственная мощность увеличена более, чем в 3 раза и доведена с 15 тыс. до 50 тыс. масок. В будущем этот показатель планируется довести до 80 тысяч.

Маски находятся в продаже в аптеках страны.