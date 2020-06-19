Композитор Вугар Джамалзаде: Ведется значительная работа, направленная на защиту здоровья граждан страны

В Азербайджане под руководством и пристальным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева предпринимаются превентивные и иные всевозможные меры для предотвращения массового распространения коронавируса и искоренения последствий пандемии. Благодаря этому нам удается решать эту глобальную проблему с наименьшими потерями.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend доцент Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный артист, композитор Вугар Джамалзаде.

"Государство продолжает предпринимать меры, чтобы ситуация не достигла критической точки, как это произошло в других странах и привело к очень печальным последствиям. Оперативным штабом при Кабмине ведется значительная работа, направленная на защиту здоровья граждан страны. Возведены новые медицинские учреждения, оснащённые необходимым оборудованием и медикаментами, врачи и медсестры, рискуя жизнью, ежедневно спасают людей. К большому сожалению, число зараженных за последние недели из-за безответственности ряда граждан резко увеличилось. Поэтому было решено вновь ужесточить режим карантина, чтобы стабилизировать ситуацию, снизить риск массового заражения коронавирусом", - отметил композитор.

Как было отмечено на вчерашнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане неудовлетворительная. До сих пор по стране от коронавируса скончались 139 человек, 6 192 вылечились, продолжается лечение 4 998 человек. Причем, сроки выздоровления больных коронавирусом увеличились от 6-7 до 12-14 дней. В ситуации, когда часть населения Азербайджана не верит в угрозу коронавируса, мы можем столкнуться с более тяжелыми последствиями.

По словам Джамалзаде, независимо от отношения к данной проблеме, все граждане Азербайджана должны осознать реальность этой угрозы и следовать правилам режима карантина.

"Во-первых, давно пора осознать всю опасность этой смертельной болезни, которая охватила весь мир. Во-вторых, ни одно государство не хочет, чтобы его экономика переживала такие потрясения и спад, приводила к уменьшению благосостояния граждан, чтобы люди все время оставались дома, вследствие введения жёстких мер. Это вынужденная и временная мера. Около двух месяцев назад, когда были введены подобные правила, удалось значительно снизить показатели зараженных, после чего было дано послабление. В-третьих, к большому сожалению, безответственность ряда граждан привела к резкому увеличению числа зараженных. Их ежедневное число уже превысило 300-ю отметку и приближается к 400. Причем, отрицательный баланс зараженных и выздоровевших составляет около 200 человек. Это плохой показатель для страны и дает значительную нагрузку на медицинские центры и врачей, которые поистине ведут героическую борьбу с пандемией. Думаю, на протяжении последующих двух недель ряд наших граждан станет более ответственным, из-за них больше не будут страдать другие, ситуация улучшится и режим карантина вновь смягчат. Терпения и здоровья всем в эти тяжелые дни!", - подытожил заслуженный артист.