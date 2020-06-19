Назначены прокуроры в районы Баку

С целью повышения эффективности функционального управления в органах Генпрокуратуры в рамках курса на прогрессивное развитие Азербайджана продолжаются институциональные реформы по совершенствованию кадрового состава за счет новых молодых и профессиональных сотрудников.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, приказами генпрокурора Кямрана Алиева Ибрагим Лемберанский назначен на должность прокурора Сабунчинского района, Рашид Махмудов - Сураханского района, Эльман Сулейманов - Ясамальского района, Идаят Нуралибеков - Наримановского района, Гасан Ханифаев - на должность прокурора Насиминского района города Баку.

Кадровые реформы будут продолжены в соответствии с новой структурой Генпрокуратуры Азербайджана.