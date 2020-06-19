Назначены новые прокуроры в ряд районов Азербайджана

Назначены новые прокуроры в Лянкяранский, Губинский, Гёкчайский и Евлахский районы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, Тариел Алекперов назначен на должность прокурора Лянкяранского, Намиг Мурадов - Губинского, Рамин Гусейнов - Гёкчайского, Джейхун Алмасов - Евлахского районов. Соответствующими приказами Эльшан Албандов назначен на должность заместителя начальника Управления контроля над исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности в органах юстиции, таможни и налогов Генпрокуратуры, а Ядигар Асланов назначен на должность начальника отдела предварительного рассмотрения обращений Управления организации работы с документами и обращениями Генпрокуратуры - заместителя начальника управления.

Кадровые реформы будут продолжены в соответствии с новой структурой Генпрокуратуры Азербайджана.