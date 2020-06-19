https://news.day.az/society/1245927.html Трое учащихся с высокой температурой не были допущены к экзамену
Трое учащихся с высокой температурой не были допущены к экзамену
19 июня Государственный экзаменационный центр провел выпускные (приемные) экзамены на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.
Как сообщает Day.Az, по предварительным данным, трое учащихся (абитуриентов) с высокой температурой не были допущены на экзамен в соответствии с заключением врача скорой медицинской помощи.
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